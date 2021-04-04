Україна ввела санкції проти 11 російських компаній. Зеленський підписав рішення РНБО

Україна ввела санкції щодо 11 російських компаній. Президент країни Володимир Зеленський своїм указів ввів в дію відповідне рішення Ради національної безпеки і оборони (РНБО).
Про це повідомила прес-служба Офісу президента.
"Ввести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони від 2 квітня 2021 року" Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) ", - йдеться в указі.
Санкції введено стосовно:
Згідно з указом, санкції застосовуються у вигляді блокування активів, обмеження торгових операцій, повного припинення транзиту ресурсів, польотів і перевезень по території України, запобігання виведенню капіталів за межі країни, зупинення виконання економічних і фінансових зобов'язань, анулювання або призупинення ліцензій та інших дозволів, заборони на участь в приватизації, оренди державного майна резидентами іноземної держави і особами, які прямо або побічно контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах.
Обмеження введені строком на три роки. Забезпечити реалізацію і моніторинг ефективності санкцій доручено Кабінету міністрів країни, Службі безпеки України та Національному банку.
Нагадаємо, 2 квітня відбулося засідання РНБО, на якому було прийнято рішення ввести санкції щодо "топ-10 контрабандистів" України і близько 80-ти зарубіжних і вітчизняних компаній. За підсумками засідання секретар Ради Олексій Данилов озвучив список українських фізосіб, які потрапили під обмеження. Про юридичних осіб він промовчав.
Відзначимо, на нараді РНБО також розглядалося питання вакцинації населення України від коронавируса. Зеленський 4 квітня своїм указом ввів рішення Ради про розробку Національного плану з організації прищеплювальної кампанії в країні. Її мета - вакцинувати більше половини дорослих українців від коронавируса.