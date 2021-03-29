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СНБО готов рассмотреть вопрос закрытия офиса Россотрудничества в Киеве

Новина українською → Киев, Понедельник 29 марта 2021 14:05
СНБО готов рассмотреть вопрос закрытия офиса Россотрудничества в Киеве Фото: Российский центр науки и культуры называл Тараса Шевченко российско-украинским поэтом (ukr.rs.gov.u)
Автор: Игорь Литвиненко

Совет национальной безопасности и обороны готов рассмотреть вопрос закрытия в Киеве Российского центра науки и культуры. Для этого в СНБО должно поступить представление от президента или другого субъекта законодательной инициативы.

Об это сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на ответ СНБО относительно работы данного центра.

Российский центр культуры и науки является филией российского агентства "Россотрудничество". Европарламент еще в 2016 году признал данное агентство пропагандистским. 9 марта Центр анонсировал мероприятие: "Подведение итогов Международного творческого конкурса современных поэтов в день памяти российско-украинского поэта Тараса Шевченко".

При этом в Министерстве иностранных дел Украины отвергло любые российские нарративы о Шевченко.

"Национальная самоидентификация Кобзаря - непримиримого борца за национальное и духовное возрождение Украины, освобождение нашей Родины из-под гнета России - не может вызывать никаких сомнений", - заявили в МИД.

Напомним, в Украине с февраля началась активная борьба против российской пропаганды. В частности, были введены санкции против компаний Виктора Медведчука по подозрению в финансировании терроризма. Также были закрыты телеканалы соратника Медведчука Тараса Козака "112 Украина", NewsOne и ZIK. На прошлой неделе президент Владимир Зеленский подписал решение СНБО о введении санкций против граждан России и российских компаний.

При этом в России заявили, что закрытие телеканалов Козака не соответствует международным нормам.

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