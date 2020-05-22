Украина ввела антидемпинговую пошлину на российские спички и китайские трубы

Межведомственная комиссия по международной торговле 22 мая рассмотрела вопрос защиты украинских товаропроизводителей от недобросовестного импорта. В результате согласованы окончательные и предварительные ограничительные меры в отношении импорта конкретных групп товаров в Украину.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

В настоящее время определены следующие ставки антидемпинговой пошлины:

Окончательно принята 51,52% пошлина на импорт стальных бесшовно-горяче-деформированных труб, происхождением из Китайской народной республики. Только для двух групп компаний устанавливается 0% пошлины на отдельные узкие товарные группы, которые либо вообще не производятся в Украине или же имеют очень незначительные объемы производства;

Предварительно определена 18% пошлина на импорт полимерных материалов независимо от страны происхождения и экспорта;

Установлена предварительная антидемпинговая пошлина в размере 19,75% к импорту в Украину стальных креплений происхождением из КНР.

По результатам проведения антидемпингового расследования импорта в Украину спичек происхождением с территории Республики Беларусь и Российской Федерации установлена антидемпинговая пошлина для Беларуси в размере 21,32%, для РФ в размере 45,79%.

Кроме того, продлено действие антидемпинговой пошлины в размере 123% на импорт в Украину изделий, изготовленных из черных металлов без электрической изоляции (за исключением изделий из коррозионностойкой (нержавеющей) стали и изделий для гражданской авиации), происхождением из КНР в связи с окончанием срока их применения.

По результатам рассмотрения заявления о проведении специального расследования импорта в Украину срезанных свежих роз независимо от страны происхождения и экспорта комиссия решила начать расследование.

Напомним, по итогам I квартала 2020 года крупнейшим партнером Украины остается Китай - 3 250,1 млрд долларов и 10,9% от общего объема. Россия находится на втором месте (2 543,8 млрд долларов и 8,5%), хотя еще по итогам 2018 года была первой. Ее доля постепенно снижается.

Ранее торговый представитель Украины Тарас Качка в интервью РБК-Украина заявил, что Украина в торговых отношениях с Российской Федерацией дошла до максимального уровня эмбарго. При этом торговля между странами все равно будет продолжаться.