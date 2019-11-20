Украина дошла до максимального уровня торгового эмбарго с Россией, - Качка

Фото: Тарас Качка (РБК-Украина)

Тарас Качка считает, что в ближайшие несколько лет торговые отношения между Украиной и РФ вряд ли ухудшаться

Украина в торговых отношениях с Российской Федерацией дошла до максимального уровня эмбарго. Об этом в интервью РБК-Украина заявил заместитель министра развития, экономики, торговли и сельского хозяйства - торговый представитель Украины Тарас Качка.

По его словам, в ближайшие годы между Украиной и Россией будет существовать торговля. Усилиться торговое эмбарго может лишь в случае ухудшений ситуации с безопасностью.

"Если ситуация с безопасностью будет ухудшаться, будет усиливаться торговое эмбарго. Но только до определенного уровня. Думаю, что до максимального уровня торгового эмбарго с Россией мы уже дошли. Это факт, с которым я живу - торговля все равно будет существовать", - рассказал Качка.

Также торговый представитель Украины отметил, что Россия и Евразийское экономическое сообщество, не могут до конца обходиться без украинской продукции.

"Так случилось, например, с колесными парами для вагонов. Россия пыталась ограничить эту позицию через антидемпинговую пошлину. Но Беларусь и Казахстан сказали, что это, может, и "хорошо" - ограничивать украинцев, но нам нужно, чтобы вагоны ездили. Есть спрос, ведь это - дефицитный товар, поэтому ограничение сняли", - заявил Качка.

Ранее РБК-Украина писало, что Украина и Евросоюз обсудили совершенствование соглашения об ассоциации. В 2020 год собираются пройти всю подготовку к совершенствованию соглашения.

Также сообщалось, что в Украине "таможенный безвиз" с ЕС может заработать в 2021 году. По словам Качки, в Украине уже принято соответствующее законодательство, над внедрением которого стороны будут совместно работать в течение 12 месяцев.