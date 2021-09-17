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Украина введет санкции за выборы в Госдуму РФ в ОРДЛО и Крыму: кто в списке

Автор: Валерия Полищук

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что Украина введет санкции за выборы в Государственную думу РФ. В частности, за проведение выборов в оккупированном Крыму и ОРДЛО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг Данилова.

"Преимущественно санкции касаются выборов в Госдуму в Крыму и на Донбассе. Все участники этого процесса, члены комиссий, агитаторы, наблюдатели. Все они будут под санкциями. Санкции в ближайшее время из-за указа президента будут применены", - заявил секретарь СНБО.

Напомним, ранее стало известно, что на оккупированном Донбассе для онлайн-голосования на выборах в Госдуму открыли почти 400 информационных центров.

А сегодня утром для голосования на территории России начался массовый подвоз жителей ОРДЛО на автобусах.

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Государственная дума РФУкраинаСанкции