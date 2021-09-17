Україна введе санкції за вибори до Держдуми РФ в ОРДЛО і Криму: хто в списку

"Переважно санкції стосуються виборів до Держдуми в Криму і на Донбасі. Всі учасники цього процесу, члени комісій, агітатори, спостерігачі. Всі вони будуть під санкціями. Санкції найближчим часом через указ президента будуть застосовані", - заявив Секретар РНБО.

За його словами, санкції буде застосовано до 12 осіб.

"Це наші санкції. Це наші 12 санкцій, що застосовуються до фізичних осіб", - додав Данілов.

Він також додав, що санкції будуть введені проти 53 членів територіальних виборчих комісій і 33 кандидатів у депутати.