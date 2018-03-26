Выдворение российских дипломатов лишь начало избавления от отношений с РФ, - Климкин

Климкин считает, что Европа должна избавится от российской "газовой зависимости"

Выдворение российских дипломатов лишь начало, еще следует избавиться от российской газовой зависимости. Об этом сообщил в Твиттере министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

В частности, Климкин уверен, что для России будет понятен только "один язык" – объединенное действия всех стран ЕС.

"Сегодняшнее проявление солидарности должно быть только началом. Необходимы дальнейшие сильные и комплексные действия. Россия понимает только такой язык", - написал глава МИД.

По словам Климкина, российский газ имеет "нервно-паралитическое" действие для всей Европы.

"И Европа, и Украина должны избавиться от российской газовой зависимости", - подытожил министр.

Сьогоднішній вияв солідарності має бути лише початком. Необхідні подальші сильні та комплексі дії. Росія розуміє лише таку мову. Російський газ має «нервово-паралітичну» дію для всієї Європи. І Європа, і Україна мають позбутися російської газової залежності. — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) March 26, 2018

Также Климкин уточнил, что согласно договоренностям, Украина высылает из страны 13 российских дипломатов.

Готувалися до цього певний час, але зробили скоординовано з нашими друзями та партнерами. 13 російських дипломатів висилаємо з України. Діємо як частина демократичної трансатлантичної спільноти. — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) March 26, 2018

Напомним, как сообщалось ранее, глава Европейского совета Дональд Туск заявил, что 14 из 28 стран-членов Европейского союза (ЕС) решили выслать дипломатов России в качестве меры солидарности с Лондоном по делу об отравлении бывшего шпиона Сергея Скрипаля.