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Выдворение российских дипломатов лишь начало избавления от отношений с РФ, - Климкин

НовостиПолитика    26.03.2018 - 17:10
Фото: Павел Климкин (rada.gov.ua)
Фото: Павел Климкин (rada.gov.ua)

Климкин считает, что Европа должна избавится от российской "газовой зависимости"

Выдворение российских дипломатов лишь начало, еще следует избавиться от российской газовой зависимости. Об этом сообщил в Твиттере министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

В частности, Климкин уверен, что для России будет понятен только "один язык" – объединенное действия всех стран ЕС.

"Сегодняшнее проявление солидарности должно быть только началом. Необходимы дальнейшие сильные и комплексные действия. Россия понимает только такой язык", - написал глава МИД.

По словам Климкина, российский газ имеет "нервно-паралитическое" действие для всей Европы.

"И Европа, и Украина должны избавиться от российской газовой зависимости", - подытожил министр.

Также Климкин уточнил, что согласно договоренностям, Украина высылает из страны 13 российских дипломатов.

Напомним, как сообщалось ранее, глава Европейского совета Дональд Туск заявил, что 14  из 28 стран-членов Европейского союза (ЕС) решили выслать дипломатов России в качестве меры солидарности с Лондоном по делу об отравлении бывшего шпиона Сергея Скрипаля.

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Теги публикации: МИД Украины, Российская Федерация, Павел Климкин, газ  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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