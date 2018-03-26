Видворення російських дипломатів лише початок позбавлення від відносин з РФ, - Клімкін

Клімкін вважає, що Європа має позбутися російської "газової залежності"

Видворення російських дипломатів лише початок, ще слід позбутися російської газової залежності. Про це повідомив в Твіттері міністр закордонних справ України Павло Клімкін.

Зокрема, Клімкін впевнений, що для Росії буде зрозумілий тільки "одна мова" - об'єднане дії всіх країн ЄС.

"Сьогоднішнє прояв солідарності має бути тільки початком. Необхідні подальші сильні і комплексні дії. Росія розуміє тільки така мова", - написав глава МЗС.

За словами Клімкіна, російський газ має "нервово-паралітичну" дію для всієї Європи.

"І Європа, і Україна повинні позбутися від російської газової залежності", - підсумував міністр.

Сьогоднішній вияв солідарності має бути лише початком. Необхідні подальші сильні та комплексі дії. Росія розуміє лише таку мову. Російський газ має «нервово-паралітичну» дію для всієї Європи. І Європа, і Україна мають позбутися російської газової залежності. — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) March 26, 2018



Також Клімкін уточнив, що згідно з домовленостями, Україна висилає з країни 13 російських дипломатів.

Готувалися до цього певний час, але зробили скоординовано з нашими друзями та партнерами. 13 російських дипломатів висилаємо з України. Діємо як частина демократичної трансатлантичної спільноти. — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) March 26, 2018

Нагадаємо, як повідомлялося раніше, глава Європейської ради Дональд Туск заявив, що 14 з 28 країн-членів Європейського союзу (ЄС) вирішили вислати дипломатів Росії в якості запобіжного солідарності з Лондоном у справі про отруєння колишнього шпигуна Сергія Скрипаля.