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Видворення російських дипломатів лише початок позбавлення від відносин з РФ, - Клімкін

НовиниПолітика    26.03.2018 - 17:10
Фото: Павло Клімкін (rada.gov.ua)
Фото: Павло Клімкін (rada.gov.ua)

Клімкін вважає, що Європа має позбутися російської "газової залежності"

Видворення російських дипломатів лише початок, ще слід позбутися російської газової залежності. Про це повідомив в Твіттері міністр закордонних справ України Павло Клімкін.

Зокрема, Клімкін впевнений, що для Росії буде зрозумілий тільки "одна мова" - об'єднане дії всіх країн ЄС.

"Сьогоднішнє прояв солідарності має бути тільки початком. Необхідні подальші сильні і комплексні дії. Росія розуміє тільки така мова", - написав глава МЗС.

За словами Клімкіна, російський газ має "нервово-паралітичну" дію для всієї Європи.
"І Європа, і Україна повинні позбутися від російської газової залежності", - підсумував міністр.


Також Клімкін уточнив, що згідно з домовленостями, Україна висилає з країни 13 російських дипломатів.

Нагадаємо, як повідомлялося раніше, глава Європейської ради Дональд Туск заявив, що 14 з 28 країн-членів Європейського союзу (ЄС) вирішили вислати дипломатів Росії в якості запобіжного солідарності з Лондоном у справі про отруєння колишнього шпигуна Сергія Скрипаля.

Польша вирішила вислати із країни 4 російських дипломатів Франція вишле чотирьох російських дипломатів
Теги публікації: МЗС, Російська Федерація, Павло Клімкін, газ  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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