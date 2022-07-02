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Когда Украина вступит в Евросоюз: Стефанишина назвала сроки

Фото: Ольга Стефанишина, вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Украина планирует стать частью Европейского союза в рекордные сроки. Процесс вступления займет до пяти лет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольги Стефанишиной в эфире "Украинского радио".

"Наши прогнозы достаточно амбициозны. Я не хочу говорить о конкретных датах, они ведь зависят не только от того, насколько мы будем готовы. Это (процесс вступления - ред.) займет до десятка лет, до пятилетки", - ответила министр на вопрос о сроках вступления в ЕС.

Также она подчеркнула, что Украина не будет затягивать с выполнением задач, которые необходимы для членства.

"Мы точно не допустим затягивания процесса расширения. Мы выполнили свою часть задач, сможем перейти к переговорам и политически присоединиться к ЕС в рекордные сроки. Так же, как мы стали кандидатом", - добавила Стефанишина.

Напомним, ранее глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявляла, что Европа ожидает от Украины внедрения новых законов, которые уменьшают чрезмерное влияние олигархов и назначения высших должностных лиц по борьбе с коррупцией.

Также мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский анонсировал создание специального документа, где будет отражена пошаговая инструкция Украины для вступления в ЕС.

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ЕвросоюзУкраинаОльга СтефанишинаВступление в ЕС