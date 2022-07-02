Коли Україна вступить до Євросоюзу: Стефанішина назвала терміни

"Наші прогнози досить амбітні. Я не хочу говорити про конкретні дати, адже вони залежать не тільки від того, наскільки ми будемо готові. Це (процес вступу - ред.) займе до десятка років, до п'ятирічки", - відповіла міністр на питання про терміни вступу в ЄС.

Також вона підкреслила, що Україна не буде затягувати з виконанням завдань, які необхідні для членства.

"Ми точно не допустимо затягування процесу розширення. Ми виконали свою частину завдань, зможемо перейти до переговорів і політично приєднатися до ЄС в рекордні терміни. Так само, як ми стали кандидатом", - додала Стефанішина.