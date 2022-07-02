Коли Україна вступить до Євросоюзу: Стефанішина назвала терміни

Україна планує стати частиною Європейського Союзу в рекордні терміни. Процес вступу займе до п'яти років.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву віце-прем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольги Стефанішиної в ефірі "Українського радіо".
"Наші прогнози досить амбітні. Я не хочу говорити про конкретні дати, адже вони залежать не тільки від того, наскільки ми будемо готові. Це (процес вступу - ред.) займе до десятка років, до п'ятирічки", - відповіла міністр на питання про терміни вступу в ЄС.
Також вона підкреслила, що Україна не буде затягувати з виконанням завдань, які необхідні для членства.
"Ми точно не допустимо затягування процесу розширення. Ми виконали свою частину завдань, зможемо перейти до переговорів і політично приєднатися до ЄС в рекордні терміни. Так само, як ми стали кандидатом", - додала Стефанішина.
Нагадавши, раніше глава ЄК Урсула фон дер Ляйен заявляла, що Європа очікує від України впровадження нових законів, які зменшують надмірний вплив олігархів і призначення вищих посадових осіб по боротьбі з корупцією.
Також ми писали, що президент України Володимир Зеленський анонсував створення спеціального документа, де буде відображена покрокова інструкція України для вступу до ЄС.
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