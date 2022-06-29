Что нужно для вступления в ЕС: Зеленский анонсировал публикацию дорожной карты

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал создание специального документа, где будет отражена пошаговая инструкция Украины для вступления в ЕС. Данные будут доступны каждому украинцу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение президента Украины Владимира Зеленского .

"У государства будет специальный документ. Четкая карта действий, которую сможет проверить каждый гражданин, что нужно сделать государственным институтам, чтобы мы свою часть пути в ЕС выполнили. Уже 1 июля этот документ будет представлен", - сказал Зеленский.

Ранее Зеленский заявлял, что семь требований для вступления в ЕС не должны стать проблемой, ведь Украина сделала гораздо больше.

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