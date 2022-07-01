В Еврокомиссии рассказали, каких реформ Европа ждет от Украины

Европа ожидает, что Украина для членства в ЕС внедрит новые законы, которые уменьшают чрезмерное влияние олигархов и назначит высших должностных лиц по борьбе с коррупцией.

Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время своего выступления в Верховной раде по видеосвязи, сообщает РБК-Украина .

"Сражайтесь с коррупцией. Вы создали поразительную машину борьбы с коррупцией, но теперь этот комплекс институтов нуждается в настоящих зубах. Нужно, чтобы возглавляли эти учреждения надлежащие люди, чтобы был прокурор САП, директор Национального бюро по борьбе с коррупцией (НАБУ). Их надо назначить как можно скорее", - заявила она.

Фон дер Ляйен подчеркнула, что также необходимо провести реформу Конституционного суда.

"Законодательство нужно на то, чтобы можно было избрать судью, согласно рекомендации Венецианской комиссии. Учреждения должны жить, чтобы они могли оправдать надежды ваших людей", - добавила глава Еврокомиссии.

По ее словам, Украина должна снизить влияние олигархов на экономику страны.

"Сегодня Украина является единственной страной в восточном партнерстве, которая приняла закон для того, чтобы расщепить клещи олигархической власти на экономике. Теперь следует сосредоточиться на реализации этого закона. Медийный закон также нужен, соединяющий украинское законодательство с текущими стандартами в ЕС", - подчеркнула фон дер Ляйен.

Глава Еврокомиссии заявила, что Верховная рада уже приняла многие законы.

"Реформы отнимают определенное время, так работает демократия. Нужно пристально работать. Вы показали, что можете принимать законы, хотя война свирепствует. Сегодня я пришла с простым месседжем: впереди длинная дорога, но Европа будет на вашей стороне. Я верю в европейское будущее Украины. Причина в том, что украинцы упорны, решительны", - подчеркнула она.