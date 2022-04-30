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Украина вскоре получит словацкие МиГ-29, - NYT

Новина українською →
Братислава, Суббота 30 апреля 2022 21:22
Украина вскоре получит словацкие МиГ-29, - NYT Фото: МиГ-29 Воздушных сил Словакии (wikimedia.org)
Автор: Антон Федорцив

Воздушные силы Словакии вскоре могут передать Украине истребители МиГ-29 советского производства в результате договоренностей с Польшей о патрулировании словацкого воздушного пространства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.

Министры обороны Словакии и Польши договорились о патрулировании польскими ВВС словацкого неба, чтобы освободить парк советских истребителей для нужд Украины. Сроки начала сотрудничества содержатся в тайне.

Ранее Словакия заявила о рассмотрении вопроса о поставках МиГов украинской армии, если получит альтернативный способ защиты своего воздушного пространства. Соглашением с Польшей это условие будет выполнено, а небо Словакии начнут патрулировать F-16. Кроме того, США, вероятно, ускорят поставки 14 истребителей по заключенному ранее контракту.

С начала войны Украина несколько раз просила бывших членов Организации Варшавского договора о передаче советских самолетов. Однако эти государства отвечали отказом, опасаясь реакции РФ. Поставка словацких МиГов будет решением официальной Братиславы, а не НАТО.

К слову, Турция отказалась от участия в учениях НАТО из-за позиции Греции.

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