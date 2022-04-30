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Турция отказалась от учений НАТО из-за "провокации" Греции

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Анкара, Суббота 30 апреля 2022 13:23
Турция отказалась от учений НАТО из-за "провокации" Греции Фото: Самолет турецких ВВС (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Турецкие Военно-воздушные силы не будут участвовать в запланированных на май учениях Североатлантического альянса Tiger Meet из-за внесения Грецией изменений в сценарий подготовки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Anadolu.

Вооруженные силы Турции пошли на демонстративный шаг с отказом от участия в учениях НАТО. Причиной отказа стало внесение Грецией технических дополнений в сценарий учений "с целью спекуляций на противоречиях между двумя странами".

Турецкие власти назвали действия Греции недопустимыми и нарушением норм международного права. Поскольку аннулировать дополнение к сценарию греческие власти отказались, представители ВВС Турции официально известили Афины об отказе от участия в Tiger Meet.

"Позиция Греции наносит удар по сути учений, нацеленных на укрепление дружбы и взаимодействия в рамках НАТО. Кроме того, имеют место попытки ущемления прав и интересов Турции", – подчеркнул источник агентства в правительстве.

Напомним, что истребители НАТО несколько раз поднимались в небо для перехвата самолетов РФ над Балтийским и Черным морями.

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