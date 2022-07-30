Украина временно прекратит выплату долга после согласия G7 на реструктуризацию, - S&P

Украина предложила кредиторам отсрочить выплату долгов на два года и приостановит платежи. Предложение поступило на фоне значительного макроэкономического, внешнего и фискального давления, вызванного войной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на международное агентство S&P Global Ratings .

По данным агентства, официальные кредиторы страны, в том числе страны "Большой семерки", уже приняли предложение, а держателям частных облигаций было предложено проголосовать по нему до 9 августа.

"Мы считаем практически несомненным, что правительство Украины прекратит выплаты по крайней мере части внешнего долга, как это задокументировано в настоящее время", - говорится в сообщении.

Как отмечает S&P, предложение об отсрочке обслуживания внешнего долга не включает никаких сокращений долга и предлагает некоторую компенсацию держателям облигаций в виде дополнительных процентных платежей по обычным еврооблигациям и платы за согласие по ценным бумагам, привязанным к ВВП.