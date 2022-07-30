UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Украина временно прекратит выплату долга после согласия G7 на реструктуризацию, - S&P

Фото: Украина прекратит выплаты долгов на два года (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Украина предложила кредиторам отсрочить выплату долгов на два года и приостановит платежи. Предложение поступило на фоне значительного макроэкономического, внешнего и фискального давления, вызванного войной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на международное агентство S&P Global Ratings.

По данным агентства, официальные кредиторы страны, в том числе страны "Большой семерки", уже приняли предложение, а держателям частных облигаций было предложено проголосовать по нему до 9 августа.

"Мы считаем практически несомненным, что правительство Украины прекратит выплаты по крайней мере части внешнего долга, как это задокументировано в настоящее время", - говорится в сообщении.

Как отмечает S&P, предложение об отсрочке обслуживания внешнего долга не включает никаких сокращений долга и предлагает некоторую компенсацию держателям облигаций в виде дополнительных процентных платежей по обычным еврооблигациям и платы за согласие по ценным бумагам, привязанным к ВВП.

Напомним, Украина попросила двухлетнюю отсрочку на выплату внешних долгов. Реструктуризация произойдет только в случае одобрительного решения кредиторов.

Согласно постановлению Кабмина, конечная дата погашения облигаций откладывается на срок в 24 месяца с соответствующей конечной даты погашения облигаций.

Западные правительства-кредиторы "Большой семерки" заявили, что приостановят обслуживание долга Киева с 1 августа до конца 2023 года. При этом они допустили отсрочку еще на один год.

Читайте РБК-Украина в Google News
Экономика Украины