Україна тимчасово припинить виплату боргу після згоди G7 на реструктуризацію, - S&P

Україна запропонувала кредиторам відстрочити виплату боргів на два роки і призупинить платежі. Пропозиція надійшла на тлі значного макроекономічного, зовнішнього і фіскального тиску, викликаного війною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міжнародне агентство S&P Global Ratings .

За даними агентства, офіційні кредитори країни, в тому числі країни "Великої сімки", вже прийняли пропозицію, а власникам приватних облігацій було запропоновано проголосувати по ньому до 9 серпня.

"Ми вважаємо практично безсумнівним, що уряд України припинить виплати принаймні частини зовнішнього боргу, як це задокументовано в даний час", - йдеться в повідомленні.

Як зазначає S&P, пропозиція про відстрочення обслуговування зовнішнього боргу не включає ніяких скорочень боргу і пропонує деяку компенсацію власникам облігацій у вигляді додаткових процентних платежів за звичайними єврооблігаціями і плати за згоду з цінних паперів, прив'язаним до ВВП.