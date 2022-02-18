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Не Украина ваш враг. Резников обратился к жителям оккупированных Донецка и Луганска

Автор: Анастасия Рокитна

Министр обороны Украины Алексей Резников обратился к жителям оккупированных Донецка и Луганска. У украинской власти нет намерений совершать силовые действия в отношении ОРДЛО или Крыма.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на его выступление в Раде.

Он подчеркнул, что Украина усиливает свою оборону. Плана силового возвращения Донбасса или Крыма нет. Украина, по его словам, будет двигаться политико-дипломатическим путем.

"Обращаюсь к жителям Луганска, Донецка, Алчевска, Горловки, Ясиноватой и других мест: люди, не бойтесь. Не Украина ваш враг. А те, кто якобы хочет вас защитить от Украины. Не верьте слухам о каком-то наступлении", - заявил министр обороны.

Он добавил, что украинская армия готова к любому развитию событий по обороне.

Напомним, на Донбассе обостряется ситуация уже второй день. По состоянию на 9 часов утра, боевики уже 20 раз обстреляли украинские позиции.

Кроме того, в Генштабе ВСУ сообщили, что оккупанты готовят эвакуацию населения в ОРДО.

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Алексей РезниковДонбассООС