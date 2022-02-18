Не Україна ваш ворог. Резніков звернувся до жителів окупованих Донецька та Луганська

Міністр оборони України Олексій Резніков звернувся до жителів окупованих Донецька та Луганська. Українська влада не має намірів вчиняти силові дії стосовно ОРДЛО чи Криму.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на його виступ в Раді.

Він наголосив, що Україна посилює свою оборону. Плану силового повернення Донбасу чи Криму немає. Україна, за його словами, буде рухатися політико-дипломатичним шляхом.

"Звертаюся до мешканців Луганська, Донецька, Алчевська, Горлівки, Ясинуватої та інших місць: люди, не бійтеся. Не Україна ваш ворог. А ті, хто начебто хоче вас захистити від України. Не вірте чуткам про якийсь наступ", - заявив міністр оборони.

Він додав, що українська армія готова до будь-якого розвитку подій щодо оборони.