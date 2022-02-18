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Не Україна ваш ворог. Резніков звернувся до жителів окупованих Донецька та Луганська

Автор: Анастасія Рокитна

Міністр оборони України Олексій Резніков звернувся до жителів окупованих Донецька та Луганська. Українська влада не має намірів вчиняти силові дії стосовно ОРДЛО чи Криму.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на його виступ в Раді.

Він наголосив, що Україна посилює свою оборону. Плану силового повернення Донбасу чи Криму немає. Україна, за його словами, буде рухатися політико-дипломатичним шляхом.

"Звертаюся до мешканців Луганська, Донецька, Алчевська, Горлівки, Ясинуватої та інших місць: люди, не бійтеся. Не Україна ваш ворог. А ті, хто начебто хоче вас захистити від України. Не вірте чуткам про якийсь наступ", - заявив міністр оборони.

Він додав, що українська армія готова до будь-якого розвитку подій щодо оборони.

Нагадаємо, на Донбасі загострюється ситуація вже другий день. Станом на 9 годину ранку, бойовики вже 20 разів обстріляли українські позиції.

Крім того, в Генштабі ЗСУ повідомили, що окупанти готують евакуацію населення в ОРДО.

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Олексій РезніковДонбасООС