Украина возобновит транзит российской нефти в Европу: найдено решение "в обход" санкций

"Укртранснафта" приняла предложение словацкой и венгерской компаний Slovnaft и MOL оплатить транзит российской нефти по нефтепроводу "Дружба" в южную Европу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение на сайте компании Slovnaft.

"Slovnaft уже произвела оплату на счет компании и ожидает, что на основании этого поставки нефти возобновятся в ближайшие дни", - говорится в сообщении. С этим решением согласилась и российская сторона.