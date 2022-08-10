Украина возобновит транзит российской нефти в Европу: найдено решение "в обход" санкций

"Укртранснафта" приняла предложение словацкой и венгерской компаний Slovnaft и MOL оплатить транзит российской нефти по нефтепроводу "Дружба" в южную Европу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение на сайте компании Slovnaft.
"Slovnaft уже произвела оплату на счет компании и ожидает, что на основании этого поставки нефти возобновятся в ближайшие дни", - говорится в сообщении.
С этим решением согласилась и российская сторона.
Как сообщалось, Южная Европа осталась без российской нефти с 4 августа, поскольку платежи за транзит не поступили на украинские счета из-за санкций, введенных против России.
Напомним, Украина после введения Евросоюзом эмбарго на российскую нефть вполне может прекратить транзит нефти по трубопроводу "Дружба".
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