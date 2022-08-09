В России обвинили Украину в срыве транзита нефти в южную Европу: что известно

Южная Европа осталась без российской нефти с 4 августа, поскольку платежи за транзит не поступили на украинские счета из-за санкций, введенных против России. В сбое поставок Москва тут же обвинила Киев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Так, российская "Транснефть", заявление которой цитирует издание, во вторник, 9 августа, заявила, что 22 июля оплатила украинскому трубопроводному оператору "Укртранснафте" августовский транзит нефти, но 28 июля деньги были отправлены обратно, так как платеж не прошел.

"Газпромбанк", который провел платеж, заявил, что деньги были возвращены из-за ограничений ЕС, цитирует издание сообщение "Транснефти".

Россия, как добавляет Reuters, обычно поставляет около 250 тысяч баррелей в сутки через южную часть трубопровода "Дружба" в Венгрию, Словакию и Чехию.

В статье отмечается, что венгерские MOL и Unipetrol, контролируемые PKN Orlen, являются основными покупателями нефти по этому маршруту.