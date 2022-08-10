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Україна відновить транзит російської нафти до Європи: знайдено рішення "в обхід" санкцій

Фото: Україна відновить транзит російської нафти до Європи (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

"Укртранснафта" прийняла пропозицію словацької та угорської компаній Slovnaft та MOL оплатити транзит російської нафти нафтопроводом "Дружба" до південної Європи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення на сайті компанії Slovnaft.

"Slovnaft вже здійснила оплату на рахунок компанії і очікує, що на підставі цього постачання нафти відновиться найближчими днями", - йдеться в повідомленні.

Із цим рішенням погодилася і російська сторона.

Як повідомлялося, Південна Європа залишилася без російської нафти з 4 серпня, оскільки платежі за транзит не надійшли на українські рахунки через санкції, введені проти Росії.

Нагадаємо, Україна після введення Євросоюзом ембарго на російську нафту цілком може припинити транзит нафти трубопроводом "Дружба".

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