Украина возобновила транзит российской нефти в Европу

Фото: Укртранснафта (twitter.com/MINECONOMDEV)

Возобновить транзит удалось со второй попытки

"Укртранснафта" возобновила прием российской нефти на ЛПДС "Мозырь" (Республика Беларусь) для дальнейшеq транспортировки в направлении европейских потребителей. Об этом компания сообщает на своей странице в Facebook.

По данным пресс-службы, это произошло утром 21 мая.

В то же время готовность принимать нефть подтвердили на приемно-раздаточному участке "Фенешлитке" (Венгрия).

"Таким образом "Укртранснафта" возобновила транзит сырья венгерским потребителям", - говорится в сообщении.

Как сообщало РБК-Украина, Беларусь приостановила транзит нефти в Украину из-за отсутствия свободных резервуаров в Украине для откачки грязной российской нефти, которая находится в трубопроводе.

После этого "Укртранснафта" 20 мая прокачала 4 тыс. тонн нефти в направлении ЕС и приостановила прокачку в связи с необходимостью выполнения дополнительных технологических операций по замещению нефти в трубопроводах станции.

Напомним, 19 апреля в Беларуси заявили о резком ухудшении качества нефти, которая поступает с территории России по трубопроводу "Дружба". Содержание хлорорганических соединений превышало норму в десятки раз.