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Україна відновила транзит російської нафти до Європи

Новини » Економіка    21.05.2019 - 12:27
Україна відновила транзит російської нафти до Європи
Фото: Укртранснафта (twitter.com/MINECONOMDEV)

Відновити транзит вдалося з другої спроби

"Укртранснафта" відновила прийом російської нафти на ЛВДС "Мозир" (Республіка Білорусь) для подальшого її транспортування у напрямку європейських споживачів. Про це компанія повідомляє на своїй сторінці у Facebook.

За даними прес-служби, це відбулося вранці 21 травня.

Водночас готовність приймати нафту підтвердили на приймально-здавальній дільниці "Фенешлітке" (Угорщина).

"Відтак "Укртранснафта" відновила транзит сировини до угорських споживачів", - йдеться в повідомленні.

Україна відновила транзит російської нафти до Європи

Як повідомляло РБУ-Україна, Білорусь призупинила транзит нафти в Україну через відсутність вільних резервуарів в Україні для відкачування брудної російської нафти, яка перебуває у трубопроводі.

Після цього "Укртранснафта" 20 травня прокачала 4 тис. тон нафти у напрямку ЄС та призупинила прокачку у зв’язку з необхідністю виконання додаткових технологічних операцій із заміщення нафти у трубопроводах станції. 

Нагадаємо, 19 квітня в Білорусі заявили про різке погіршення якості нафти, що надходить з території Росії по трубопроводу "Дружба". Зміст хлорорганічних сполук перевищувало норму в десятки разів.

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