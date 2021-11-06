UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Украина возобновила импорт электроэнергии из Беларуси

Автор: Александр Белоус

Беларусь начала экспорт электроэнергии в Украину. С 6 ноября электроэнергия начала поступать в украинскую энергосистему.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на минэнерго Беларуси.

"В соответствии с подписанным контрактом, поставки будут осуществляться в течение ноября", - говорится в сообщении.

График поставок сформирован белорусской стороной с учетом имеющихся технических возможностей: режимов работы энергосистемы и мощностей генерирующего оборудования, отметили в минэнерго Беларуси.

Напомним, 2 ноября Беларусь начала аварийные поставки электроэнергии в Украину мощностью 500 МВт. Тогда заявлялось, что о долгосрочных поставках речь не идет.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль допустил возобновление импорта электроэнергии из Беларуси, но отметил, что для этого должна быть сильно холодная зима.

Читайте РБК-Украина в Google News
Беларусь