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Украина снова восстановила электроснабжение ЧАЭС

Автор: Дмитрий Кузнецов

Украина снова восстановила электроснабжение Чернобыльской АЭС. Поврежденная российскими оккупантами линия электропередачи отремонтирована.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МАГАТЭ.

"Украина сообщила МАГАТЭ, что сегодня снова было восстановлено внешнее электроснабжение на Чернобыльскую атомную электростанцию после того, как линия электроснабжения была еще раз повреждена оккупационными войсками", - говорится в сообщении организации.

Напомним, 14 марта оккупанты снова повредили линию электропередачи, питающую ЧАЭС и город Славутич.

Отметим, гендиректор МАГАТЭ призвал оккупантов освободить ЧАЭС и ее сотрудников для безопасной и надежной работы ядерной энергетики.

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