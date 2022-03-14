Оккупанты снова повредили электролинию, питающую Чернобыльскую АЭС

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго" .

"Вчера, 13 марта, ремонтная бригада "Укрэнерго" отремонтировали высоковольтную линию электропередачи, которая питает Чернобыльскую АЭС и город Славутич. В 19:07 линию поставили под напряжение и начали восстановление энергопитания инфраструктуры ЧАЭС и города Славутич. Однако завершить эти работы не удалось, потому что оккупанты вскоре снова повредили линию. Ремонтная бригада НЭК "Укрэнерго" вынуждена снова ехать на оккупированную территорию вблизи Чернобыльской АЭС, искать и ликвидировать новое повреждение", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Чернобыльская АЭС является важным объектом, который не может безопасно функционировать без постоянного питания. Кроме того, от электроснабжения ЧАЭС зависит жизнедеятельность города Славутич.

В Министерстве энергетики добавили, что персонал ЧАЭС с начала войны не имел ротации. Сотрудники станции истощены психически и физически, поэтому не могут качественно проводить обслуживание станции.