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Україна знову відновила електропостачання ЧАЕС

Автор: Дмитрий Кузнецов

Україна знову відновила електропостачання Чорнобильської АЕС. Пошкоджена російськими окупантами лінія електропередачі відремонтована.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МАГАТЕ.

"Україна повідомила МАГАТЕ, що сьогодні знову було відновлено Зовнішнє електропостачання на Чорнобильську атомну електростанцію після того, як лінія електропостачання була ще раз пошкоджена окупаційними військами", - йдеться в повідомленні організації.

Нагадаємо, 14 березня окупанти знову пошкодили лінію електропередачі, що живить ЧАЕС і місто Славутич.

Відзначити, гендиректор МАГАТЕ закликав окупантів звільнити ЧАЕС і її співробітників для безпечної і надійної роботи ядерної енергетики.

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