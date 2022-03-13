ru ua
Вс, 13 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Персонал ЧАЭС с начала войны не покидает рабочих мест

Новина українською →
Воскресенье 13 марта 2022 02:54
Персонал ЧАЭС с начала войны не покидает рабочих мест ЧАЭС (Фото: rbk.ua)
Автор: Константин Широкун

Ремонт электросистем ЧАЭС, поврежденных во время российского штурма 9 марта, продолжается. Атомная электростанция теперь питается от внешних дизельных электрогенераторов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МАГАТЭ.

Чернобыльская АЭС временно питается от дизельных электрогенераторов. Оператор украинской атомной электростанции «Энергоатом» сообщил МАГАТЭ, что 211 человек персонала и охранников Чернобыля до сих пор не могут смениться, фактически проживая там со дня нападения России на Украину.

"Генеральный директор МАГАТЭ Гросси неоднократно подчеркивал настоятельную необходимость обеспечить их надлежащий отдых, заявляя, что это также является жизненно важным элементом для безопасной и надежной работы ядерной энергетики", — говорится в заявлении МАГАТЭ.

Запорожская АЭС остается под контролем России. Москва в ближайшие дни планирует установить над ней полный контроль. На ЧАЭС постоянно присутствует около 400 российских солдат. В МАГАТЭ добавили, что восемь из 15 реакторов Украины остаются в регулярной эксплуатации, в том числе два на Запорожской, три на Ровенской, один на Хмельницкой и два на Южноукраинской АЭС.

Война России против Украины продолжается с 24 февраля. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вторжение России в Украину
NEWS
Украина и РФ договорились о создании рабочих подгрупп
Украина и РФ договорились о создании рабочих подгрупп
DAILY
Когда Украина вступит в Евросоюз: вопросы и ответы
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Когда Украина вступит в Евросоюз: вопросы и ответы