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Украина вошла в серьезную волну заболеваемости коронавирусом, - Шмыгаль

Новости » Коронавирус     25.06.2020 - 14:04
Украина вошла в серьезную волну заболеваемости коронавирусом, - Шмыгаль
Фото: Денис Шмыгаль (РБК-Украина)

В отдельных регионах приходится разворачивать больницы второй очереди

В Украине продолжается тенденция роста заболеваемости коронавирусом. Это свидетельствует о входе страны в серьезную волну заболеваемости COVID-19.

Об этом на заседании Кабинета министров заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, в некоторых регионах уже приходится разворачивать больницы второй очереди.

"Очередной антирекорд, почти тысяча официально подтвержденных… Растет число от недели к недели. Это означает, что мы вошли в серьезную волну заболеваемости коронавирусом. В отдельных регионах приходится разворачивать больницы второй очереди", - сказал Шмыгаль.

Отметим, по состоянию на 25 июня в Украине подтверждено более 40 тысяч случаев заболевания коронавирусом. Выздоровели уже 17 758 пациентов, умерли - 1067. Активно болеют сейчас более 21 тысячи человек.

Напомним, за прошлые сутки в Украине подтвердили 994 случая коронавируса, что является новым антирекордом.

Также сообщалось, что президент Владимир Зеленский допустил пик коронавируса прямо посреди лета.

Как ранее писало РБК-Украина, по состоянию на 25 июня в Украине к ослаблению карантина готовы Киев и еще 12 областей.

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Автор: РБК-Украина

Теги Новости Украины Денис ШмыгальКоронавирус
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