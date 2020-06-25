Большинство регионов Украины не готовы к ослаблению карантина

Закарпатская область не соответствует требованиям сразу по трем из четырех критериев
В Украине к ослаблению карантина не готовы Киев и еще 12 областей. Соответствуют критериям Министерства здравоохранения лишь 12 регионов.
Об этом сообщили в Кабинете министров.
Согласно данным правительства, не соответствуют критериям Киев, Киевская, Ровенская, Волынская, Львовская, Тернопольская, Ивано-Франковская, Закарпатская, Черновицкая, Одесская, Николаевская, Луганская и Донецкая области. При этом Закарпатская область не соответствует сразу трем из четырех критериев.
Сразу в семи регионах превышен показатель динамики заболеваемости:
Еще в пяти регионах превышен показатель выявления коронавируса:
В четырех областях было проведено недостаточное количество тестов на коронавирус:
В Закарпатской области также превышена загруженность больничных кроватей - 61,75%.
Отметим, с 22 июня в Украине действуют новые правила для смягчения карантина в регионах. Так, регионы должны соответствовать четырем критериям:
Напомним, за прошлые сутки в Украина зафиксировали новый антирекорд по количеству новых заболеваний COVID-19 - 994 человек заболели.
Ранее РБК-Украина писало, что в Киеве 24 июня ослабили карантин - открыли рестораны и кафе, кинотеатры, театры и бассейны.
Также вчера ослабили карантин во Львове, при этом во Львовской ОГА выступили против таких действий местных властей.
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Автор: Игорь Литвиненко