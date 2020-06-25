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Большинство регионов Украины не готовы к ослаблению карантина

Новости » Коронавирус     25.06.2020 - 13:43
Большинство регионов Украины не готовы к ослаблению карантина
Фото: человек в маске (РБК-Украина)

Закарпатская область не соответствует требованиям сразу по трем из четырех критериев

В Украине к ослаблению карантина не готовы Киев и еще 12 областей. Соответствуют критериям Министерства здравоохранения лишь 12 регионов.

Об этом сообщили в Кабинете министров.

Согласно данным правительства, не соответствуют критериям Киев, Киевская, Ровенская, Волынская, Львовская, Тернопольская, Ивано-Франковская, Закарпатская, Черновицкая, Одесская, Николаевская, Луганская и Донецкая области. При этом Закарпатская область не соответствует сразу трем из четырех критериев.

Сразу в семи регионах превышен показатель динамики заболеваемости:

  • Киев - 34,37%;
  • Киевская область - 42,05%;
  • Одесская область - 73,97%;
  • Ивано-Франковская область - 12,97%;
  • Закарпатская область - 10,61%;
  • Тернополь область - 11,37%;
  • Ровенская область - 75,64%.

Еще в пяти регионах превышен показатель выявления коронавируса:

  • Волынская область - 19,36%;
  • Львовская область - 19,24%;
  • Закарпатская область - 14,58%;
  • Черновицкая область - 11,72%;
  • Ровенская область - 23,41%.

В четырех областях было проведено недостаточное количество тестов на коронавирус:

  • Луганская область - 18,96;
  • Донецкая область - 23,48;
  • Николаевская область - 19,19;
  • Одесская область - 23,06.

В Закарпатской области также превышена загруженность больничных кроватей - 61,75%.

Большинство регионов Украины не готовы к ослаблению карантина

Отметим, с 22 июня в Украине действуют новые правила для смягчения карантина в регионах. Так, регионы должны соответствовать четырем критериям:

  • загруженность мест в больницах менее 50%;
  • проведение более 24 тестов на COVID-19 на 100 тысяч населения;
  • процент выявления коронавируса должен составлять менее 11%;
  • динамика заболеваемости должна быть меньше 10%.

Напомним, за прошлые сутки в Украина зафиксировали новый антирекорд по количеству новых заболеваний COVID-19 - 994 человек заболели.

Ранее РБК-Украина писало, что в Киеве 24 июня ослабили карантин - открыли рестораны и кафе, кинотеатры, театры и бассейны.

Также вчера ослабили карантин во Львове, при этом во Львовской ОГА выступили против таких действий местных властей.

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Автор: Игорь Литвиненко

Теги Новости Украины карантинКоронавирус
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