Україна увійшла в серйозну хвилю захворюваності коронавірусом, - Шмигаль

Фото: Денис Шмигаль (РБК-Україна)

В окремих регіонах доводиться розгортати лікарні другої черги

В Україні триває тенденція зростання захворюваності коронавірусом. Це свідчить про входження країни в серйозну хвилю захворюваності COVID-19.

Про це на засіданні Кабінету міністрів заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, в деяких регіонах вже доводиться розгортати лікарні другої черги.

"Черговий антирекорд, майже тисяча офіційно підтверджених... Росте число від тижня до тижня. Це означає, що ми увійшли в серйозну хвилю захворюваності коронавірусом. В окремих регіонах доводиться розгортати лікарні другої черги", - сказав Шмигаль.

Зазначимо, станом на 25 червня в Україні підтверджено понад 40 тисяч випадків захворювання коронавірусом. Одужали вже 17 758 пацієнтів, що померли - 1067. Активно хворіють зараз більше 21 тисячі осіб.

Нагадаємо, за минулу добу в Україні підтвердили 994 випадку коронавіруса, що є новим антирекордом.

Також повідомлялося, що президент Володимир Зеленський допустив пік коронавіруса прямо посеред літа.

Як раніше писало РБК-Украина, станом на 25 червня в Україні до ослаблення карантину готові Київ і ще 12 областей.

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Автор: РБК-Україна