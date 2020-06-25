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Зеленский допустил пик коронавируса в Украине посреди лета

Новости » Коронавирус     25.06.2020 - 13:53
Зеленский допустил пик коронавируса в Украине посреди лета
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Главной причиной вспышки коронавируса является несоблюдение карантина

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что если не остановить рост числа случаев коронавируса, то получим пик заболевания прямо посреди лета. Главной причиной вспышки COVID-19 является несоблюдение карантина.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Зеленский считает недостаточной работу по разъяснению людям необходимости соблюдения карантина после смягчения правил.

Он заявил, что в некоторых областях страны заполнены уже более половины койкомест. В то же время динамика заболеваемости только растет.

В то же время министр здравоохранения Максим Степанов на совещании с президентом сообщил, что было улучшено качество медицинской помощи, оказываемой пациентам.

По его словам, после роста количества больных увеличиваться число тех, кто требует подключения к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Напомним, в Украине зафиксировали новый антирекорд по коронавирусу - за сутки заразились еще 994 человека.

Также в Минздраве сообщили, что большинство регионов Украины не готовы к ослаблению карантина.

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Автор: Анастасия Рокитна

Теги Новости Украины Владимир ЗеленскийКоронавирус
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