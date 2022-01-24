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Украина внесла столько инициатив по Донбассу, что их хватит для новой стратегии, - Кулеба

Автор: Дмитрий Кузнецов

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина за последние три года внесла большое количество инициатив по Донбассу. Однако позиция России не позволяет их реализовать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Кулебы в эфире передачи "Свобода слова на ICTV".

"За последние три года Украина внесла целый ряд инициатив, которые, если собрать, выйдет новая стратегия для Донбасса. Это, в частности, и создание зоны свободной торговли", - сказал Кулеба.

По его словам, Украина продолжает упорно работать с партнерами по урегулированию конфликта на востоке страны.

"Но сегодняшняя позиция России просто не позволяет двигаться вперед", - резюмировал министр.

Напомним, 26 января в Париже пройдет встреча советников "нормандской четверки". Участие в переговорах подтвердили все стороны.

Отметим, глава Офиса президента Андрей Ермак назвал "очень мощным сигналом" встречу советников лидеров нормандского формата в Париже.

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МИД УкраиныДонбассДмитрий Кулеба