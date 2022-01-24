Украина внесла столько инициатив по Донбассу, что их хватит для новой стратегии, - Кулеба

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина за последние три года внесла большое количество инициатив по Донбассу. Однако позиция России не позволяет их реализовать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Кулебы в эфире передачи "Свобода слова на ICTV".

"За последние три года Украина внесла целый ряд инициатив, которые, если собрать, выйдет новая стратегия для Донбасса. Это, в частности, и создание зоны свободной торговли", - сказал Кулеба.

По его словам, Украина продолжает упорно работать с партнерами по урегулированию конфликта на востоке страны.

"Но сегодняшняя позиция России просто не позволяет двигаться вперед", - резюмировал министр.