Украина внесла столько инициатив по Донбассу, что их хватит для новой стратегии, - Кулеба

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина за последние три года внесла большое количество инициатив по Донбассу. Однако позиция России не позволяет их реализовать.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Кулебы в эфире передачи "Свобода слова на ICTV".
"За последние три года Украина внесла целый ряд инициатив, которые, если собрать, выйдет новая стратегия для Донбасса. Это, в частности, и создание зоны свободной торговли", - сказал Кулеба.
По его словам, Украина продолжает упорно работать с партнерами по урегулированию конфликта на востоке страны.
"Но сегодняшняя позиция России просто не позволяет двигаться вперед", - резюмировал министр.
Напомним, 26 января в Париже пройдет встреча советников "нормандской четверки". Участие в переговорах подтвердили все стороны.
Отметим, глава Офиса президента Андрей Ермак назвал "очень мощным сигналом" встречу советников лидеров нормандского формата в Париже.