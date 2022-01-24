Україна внесла стільки ініціатив по Донбасу, що їх вистачить для нової стратегії, - Кулеба

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна за останні три роки внесла велику кількість ініціатив щодо Донбасу. Однак позиція Росії не дозволяє їх реалізувати.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Кулеби в ефірі передачі "Свобода слова на ICTV".
"За останні три роки Україна внесла цілий ряд ініціатив, які, якщо зібрати, вийде нова стратегія для Донбасу. Це, зокрема, і створення зони вільної торгівлі", - сказав Кулеба.
За його словами, Україна продовжує наполегливо працювати з партнерами щодо врегулювання конфлікту на сході країни.
"Але чинна позиція Росії просто не дозволяє рухатися вперед", - резюмував міністр.
Нагадаємо, 26 січня у Парижі пройде зустріч радників "нормандської четвірки". Участь у переговорах підтвердили всі сторони.
Зазначимо, голова офісу президента Андрій Єрмак назвав "дуже потужним сигналом" зустріч радників лідерів нормандського формату в Парижі.