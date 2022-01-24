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Україна внесла стільки ініціатив по Донбасу, що їх вистачить для нової стратегії, - Кулеба

Автор: Дмитрий Кузнецов

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна за останні три роки внесла велику кількість ініціатив щодо Донбасу. Однак позиція Росії не дозволяє їх реалізувати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Кулеби в ефірі передачі "Свобода слова на ICTV".

"За останні три роки Україна внесла цілий ряд ініціатив, які, якщо зібрати, вийде нова стратегія для Донбасу. Це, зокрема, і створення зони вільної торгівлі", - сказав Кулеба.

За його словами, Україна продовжує наполегливо працювати з партнерами щодо врегулювання конфлікту на сході країни.

"Але чинна позиція Росії просто не дозволяє рухатися вперед", - резюмував міністр.

Нагадаємо, 26 січня у Парижі пройде зустріч радників "нормандської четвірки". Участь у переговорах підтвердили всі сторони.

Зазначимо, голова офісу президента Андрій Єрмак назвав "дуже потужним сигналом" зустріч радників лідерів нормандського формату в Парижі.

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