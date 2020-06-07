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Украина не видит от РФ конструктивности, чтобы оживить нормандский формат, - Кулеба

Новости » Политика     07.06.2020 - 16:56
Украина не видит от РФ конструктивности, чтобы оживить нормандский формат, - Кулеба
Фото: Дмитрий Кулеба (РБК-Украина)

За неделю на Донбассе ранения получили как минимум девять украинских солдат

Российская Федерация не проявляет никакой конструктивности, чтобы оживить нормандский формат. До сих пор нет значимого прогресса в вопросе мира на Донбассе.

Об этом написал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в Twitter.

По его словам, на этой неделе в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе ранения получили девять украинских солдат.

"Вместе с партнерами Украина стремится оживить нормандский формат и достичь мира, но пока не видит никакой взаимной конструктивности с российской стороны. На этой неделе не менее 9 украинских солдат были ранены на линии фронта. К счастью, никто не погиб в бою", - написал Кулеба.

Ранее глава Офиса президента Андерй Ермак рассчитывает, что встреча лидеров государств нормандского формата состоится в 2020 году.

Также глава МИД Дмитрий Кулеба сообщал, что Украина готова пойти на компромиссы для возвращения территорий Донбасса и Крыма.

Кроме этого Кулеба назвал главной "красной линией" в переговорах по Донбассу - прямой диалог с боевиками.

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Автор: Игорь Литвиненко

Теги Новости Украины ДонбассДмитрий КулебаНормандский формат
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