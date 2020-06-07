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Україна не бачить від РФ конструктивності, щоб оживити нормандський формат, - Кулеба

Новини » Політика     07.06.2020 - 16:56
Україна не бачить від РФ конструктивності, щоб оживити нормандський формат, - Кулеба
Фото: Дмитро Кулеба (РБК-Україна)

За тиждень на Донбасі поранення отримали як мінімум дев'ять українських солдатів

Російська Федерація не проявляє ніякої конструктивності, щоб оживити нормандський формат. Досі немає значимого прогресу в питанні миру на Донбасі.

Про це написав міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в Twitter.

За його словами, на цьому тижні в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі поранення отримали дев'ять українських солдатів.

"Разом з партнерами Україна прагне оживити нормандський формат і досягти миру, але поки не бачить ніякої взаємної конструктивності з російської сторони. На цьому тижні не менше 9 українських солдатів були поранені на лінії фронту. На щастя, ніхто не загинув у бою", - написав Кулеба.

Раніше глава Офісу президента Андерй Єрмак розраховує, що зустріч лідерів держав нормандського формату відбудеться в 2020 році.

глава МЗС Дмитро Кулеба повідомляв, що Україна готова піти на компроміси для повернення територій Донбасу і Криму.

Крім цього Кулеба назвав головною "червоною лінією" в переговорах по Донбасу - прямий діалог з бойовиками.

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Автор: Игорь Литвиненко

Теги Новини України ДонбасДмитро КулебаНормандський формат
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