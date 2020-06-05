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Кулеба назвал главную "красную линию" Украины в переговорах по Донбассу

Новости » Политика     05.06.2020 - 22:37
Кулеба назвал главную "красную линию" Украины в переговорах по Донбассу
Фото: Дмитрий Кулеба (РБК-Украина)

Украина не будет вести прямые переговоры с боевиками

Главная "красная линия" Украины в переговорах по Донбассу - это прямой диалог с боевиками. Украина никогда не будет вести переговоры с так называемыми "ДНР" и "ЛНР".

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на канале "Украина", передает РБК-Украина.

"Неоднократно я, неоднократно Алексей Резников в Трехсторонней контактной группе, неоднократно президентом Украины Владимиром Зеленским озвучивались наши "красные линии". И одна из наших "красных линий", принципиальная, которая бесит наших российских соседей - мы не войдем в прямой диалог с так называемыми "ДНР/ЛНР", - подчеркнул он.

Кулеба отметил, что переговоры по Донбассу украинская сторона будет вести только с Кремлем.

"ТКГ состоит из Украины, России и ОБСЕ. И мы будем говорить только именно с Россией. Это ключевая "красная линия", которая стоит в основе защиты наших национальных интересов", - добавил глава МИД.

Напомним, во время официального визита в Германию Кулеба заявил, что Украина готова идти на компромиссы для возврата оккупированных территорий, но не пересекая "красные линии".

Позже глава украинского МИД назвал один из компромиссов, на который готова пойти Украина для возвращения оккупированного Донбасса.

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Автор: Дмитрий Левицкий

Теги Новости Украины МИД УкраиныДонбасспереговорыДмитрий Кулеба
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