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Нормандская встреча состоится в 2020 году, - Ермак

Новости » Политика     04.06.2020 - 14:05
Нормандская встреча состоится в 2020 году, - Ермак
Фото: Андрей Ермак (РБК-Украна)

Диалог Украины с российской стороной продолжается

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак рассчитывает, что встреча лидеров государств нормандского формата состоится в 2020 году. Эта встреча состоится в Берлине.

Об этом он заявил в интервью немецкой медиагруппе Funke, передает Morgen post.

Также Ермак отметил, что диалог Украины с российской стороной продолжается.

"Я уверен, что в этом году в Берлине состоится саммит глав государств и правительств Германии, Франции, Украины и России", - сказал он.

Напомним, что в прошлом году состоялась нормандская встреча президента Украины Владимира Зеленского, президента РФ Владимира Путина, канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона. В ходе этой встречи было принято коммюнике, а также стороны договорились провести еще одну встречу, но в Берлине.

Впрочем, в связи с началом пандемии был перенесен ряд международных встреч, в том числе и нормандская. Хотя Россия неоднократно заявляла, что причина в невыполнении Украиной нормандского коммюнике.

Отметим, глава МИД Украины анонсировал новую нормандскую встречу на уровне министров.

Еще раньше в Германии оценили вероятность саммита "нормандской четверки".

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Автор: Анастасия Рокитна

Теги Новости Украины Андрей ЕрмакНормандский формат
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