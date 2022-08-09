Украина вернула тела еще 17 павших защитников

Во вторник, 9 августа, состоялась очередная передача тел погибших воинов. Украина вернула тела 17 павших защитников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Минреинтеграции Украины.

"Состоялась очередная операция по передаче тел погибших военных. Украина вернула тела еще 17 своих защитников. Операция проводилась при сотрудничестве Уполномоченного по лицам, пропавшим без вести, Олега Котенко и другим силовым структурам Украины", - говорится в сообщении.