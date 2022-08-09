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Украина вернула тела еще 17 павших защитников

Новина українською →
Киев , Вторник 09 августа 2022 14:32
Украина вернула тела еще 17 павших защитников Фото: Украина вернула тела еще 17 павших защитников (t.me/minre_ua)
Автор: Руслан Гаращенко

Во вторник, 9 августа, состоялась очередная передача тел погибших воинов. Украина вернула тела 17 павших защитников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Минреинтеграции Украины.

"Состоялась очередная операция по передаче тел погибших военных. Украина вернула тела еще 17 своих защитников. Операция проводилась при сотрудничестве Уполномоченного по лицам, пропавшим без вести, Олега Котенко и другим силовым структурам Украины", - говорится в сообщении.

Напомним, недавно Украина и Россия провели очередной обмен телами погибших военных. Удалось вернуть тела еще 25 наших бойцов.

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