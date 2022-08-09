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Україна повернула тіла ще 17 полеглих захисників

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Київ , Вівторок 09 серпня 2022 14:32
Україна повернула тіла ще 17 полеглих захисників Фото: Україна повернула тіла ще 17 полеглих захисників (t.me/minre_ua)
Автор: Руслан Гаращенко

У вівторок, 9 серпня, відбулася чергова передача тіл загиблих воїнів. Україна повернула тіла 17 полеглих захисників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Мінреінтеграції України.

"Відбулася чергова операція з передачі тіл загиблих військових. Україна повернула тіла ще 17 своїх захисників. Операція проводилася при співпраці Уповноваженого з осіб, зниклих безвісти, Олега Котенка та інших силових структур України", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, нещодавно Україна і Росія провели черговий обмін тілами загиблих військових. Вдалося повернути тіла ще 25 наших бійців.

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