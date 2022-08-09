Україна повернула тіла ще 17 полеглих захисників

У вівторок, 9 серпня, відбулася чергова передача тіл загиблих воїнів. Україна повернула тіла 17 полеглих захисників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Мінреінтеграції України.

"Відбулася чергова операція з передачі тіл загиблих військових. Україна повернула тіла ще 17 своїх захисників. Операція проводилася при співпраці Уповноваженого з осіб, зниклих безвісти, Олега Котенка та інших силових структур України", - йдеться в повідомленні.