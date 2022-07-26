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Украина вернула тела еще 25 своих военных, - Минреинтеграции

Новина українською →
Украина, Вторник 26 июля 2022 11:17
Украина вернула тела еще 25 своих военных, - Минреинтеграции Фото: Украина вернула тела еще 25 своих военных (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Украина и Россия провели очередной обмен телами погибших военных. Удалось вернуть тела еще 25 наших бойцов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Министерства реинтеграции временно оккупированных территорий.

"Состоялась очередная операция по передаче тел погибших военных. Украина вернула тела еще 25 своих защитников", - говорится в сообщении.

По информации ведомства, операция проводилась при сотрудничестве Уполномоченного по вопросам лиц, пропавших без вести, Олега Котенко и других силовых структур Украины.

Напомним, недавно 19 июля, Украина вернула тела еще 45 украинских военных.

Как сообщалось ранее, 12 июля, Украина вернула 30 погибших украинских защитников.

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