Украина вернула тела еще 25 своих военных, - Минреинтеграции

Украина и Россия провели очередной обмен телами погибших военных. Удалось вернуть тела еще 25 наших бойцов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Министерства реинтеграции временно оккупированных территорий.

"Состоялась очередная операция по передаче тел погибших военных. Украина вернула тела еще 25 своих защитников", - говорится в сообщении.

По информации ведомства, операция проводилась при сотрудничестве Уполномоченного по вопросам лиц, пропавших без вести, Олега Котенко и других силовых структур Украины.

Напомним, недавно 19 июля, Украина вернула тела еще 45 украинских военных.

Как сообщалось ранее, 12 июля, Украина вернула 30 погибших украинских защитников.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.