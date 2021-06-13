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Украина вернула из Беларуси пятерых пациентов

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Киев, Воскресенье 13 июня 2021 11:01
Украина вернула из Беларуси пятерых пациентов Фото: глава МИД Украины Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Украинские власти вернули из Беларуси пятерых пациентов. Ожидает помощи в возвращении из этой страны еще один человек.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

По его словам, еще один человек, который хочет вернуться в Украину, должен решить, когда именно это должно произойти.

"Мы уже вернули в Украину пятерых пациентов, которые обратились за помощью - и я благодарен за сотрудничество Харьковской, Ровенской, Киевской и Черкасской ОГА, а также народным депутатам фракции "Слуга Народа", - сообщил Кулеба.

Также министр сообщил, что сегодня ночью границу Беларуси и Украины пересек реанимобиль с мужем гражданки Людмилы Ивановой. Кулеба поблагодарил за сотрудничество Посольство Украины в Беларуси.

Напомним, Кулеба заявил, что украинская власть приняла решение о прекращении авиасообщения с Беларусью без всяких колебаний.

Отметим, 23 мая Беларусь принудительно посадила самолет Ryanair, чтобы задержать оппозиционного журналиста Романа Протасевича. После этого Украина объявила о прекращении авиасообщения с Беларусью.

Также РБК-Украина писало, что в Украине оценили последствия прекращения авиасообщения с Беларусью.

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