Украина вернула из Беларуси пятерых пациентов
Украинские власти вернули из Беларуси пятерых пациентов. Ожидает помощи в возвращении из этой страны еще один человек.
Об этом сообщил на своей странице в Facebook министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
По его словам, еще один человек, который хочет вернуться в Украину, должен решить, когда именно это должно произойти.
"Мы уже вернули в Украину пятерых пациентов, которые обратились за помощью - и я благодарен за сотрудничество Харьковской, Ровенской, Киевской и Черкасской ОГА, а также народным депутатам фракции "Слуга Народа", - сообщил Кулеба.
Также министр сообщил, что сегодня ночью границу Беларуси и Украины пересек реанимобиль с мужем гражданки Людмилы Ивановой. Кулеба поблагодарил за сотрудничество Посольство Украины в Беларуси.
Напомним, Кулеба заявил, что украинская власть приняла решение о прекращении авиасообщения с Беларусью без всяких колебаний.
Отметим, 23 мая Беларусь принудительно посадила самолет Ryanair, чтобы задержать оппозиционного журналиста Романа Протасевича. После этого Украина объявила о прекращении авиасообщения с Беларусью.
Также РБК-Украина писало, что в Украине оценили последствия прекращения авиасообщения с Беларусью.