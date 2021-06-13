Україна повернула з Білорусі п'ятьох пацієнтів

Українська влада повернула з Білорусі п'ятьох пацієнтів. Очікує допомоги у поверненні з цієї країни ще одна людина.

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

За його словами, ще одна людина, яка хоче повернутись в Україну, має вирішити, коли саме це має відбутись.

"Ми вже повернули до України п’ятьох пацієнтів, які звернулися по допомогу - і я вдячний за співпрацю Харківській, Рівненській, Київській та Черкаській ОДА, а також народним депутатам фракції "Слуга Народу", - повідомив Кулеба.

Також міністр повідомив, що сьогодні вночі кордон Білорусі та України перетнув реанімобіль з чоловіком громадянки Людмили Іванової. Кулеба подякував за співпрацю Посольству України в Білорусі.