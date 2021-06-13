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Україна повернула з Білорусі п'ятьох пацієнтів

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Київ, Неділя 13 червня 2021 11:01
Україна повернула з Білорусі п'ятьох пацієнтів Фото: голова МЗС України Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Українська влада повернула з Білорусі п'ятьох пацієнтів. Очікує допомоги у поверненні з цієї країни ще одна людина.

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

За його словами, ще одна людина, яка хоче повернутись в Україну, має вирішити, коли саме це має відбутись.

"Ми вже повернули до України п’ятьох пацієнтів, які звернулися по допомогу - і я вдячний за співпрацю Харківській, Рівненській, Київській та Черкаській ОДА, а також народним депутатам фракції "Слуга Народу", - повідомив Кулеба.

Також міністр повідомив, що сьогодні вночі кордон Білорусі та України перетнув реанімобіль з чоловіком громадянки Людмили Іванової. Кулеба подякував за співпрацю Посольству України в Білорусі.

Нагадаємо, Кулеба заявив, що українська влада ухвалила рішення про припинення авіасполучення з Білоруссю без жодних вагань.

Зазначимо, 23 травня Білорусь примусово посадила літак Ryanair, щоб затримати опозиційного журналіста Романа Протасевича. Після цього Україна оголосила про припинення авіасполучення з Білоруссю.

Також РБК-Україна писало, що в Україні оцінили наслідки припинення авіасполучення з Білоруссю.

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