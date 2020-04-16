Украина вернула 20 своих граждан, - Ермак

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак прокомментировал обмен пленными и заявил, что Украина возвращает всех своих граждан без исключения. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Как отметил Ермак, Украина вернула 20 своих граждан, которые находились в неволе на временно оккупированных территориях.

"Состоялся очередной этап взаимного освобождения удерживаемых лиц - мы вернули 20 своих граждан, которые находились в неволе на временно оккупированных территориях. Хочу подчеркнуть: взаимное освобождение удерживаемых лиц произошло в рамках формата "всех на всех". Мы забираем всех граждан Украины. Без исключения. Именно так поступают сильные страны, которые ценят своих граждан", - заявил он.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что Украина будет бороться пока не освободят всех украинцев из плена.

Отметим, Москва положительно оценивает обмен пленными на Донбассе и считает это шагом в направлении выполнения решений нормандского саммита.

Отметим, Офис президент опубликовал список вернувшихся в Украину граждан в рамках обмена пленными. Всего в рамках обмена в страну вернулись 20 украинцев - 9 с ОРДО и 11 с ОРЛО.