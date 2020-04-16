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"Будем бороться, пока не освободят всех": Зеленский отреагировал на обмен пленными

Новости » Политика     16.04.2020 - 13:33
"Будем бороться, пока не освободят всех": Зеленский отреагировал на обмен пленными
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Зеленский заявил, что Украина будет бороться за каждого украинца

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина будет бороться пока не освободят всех украинцев из плена. Об этом он заявил в видеообращении.

Украинский президент приветствует обмен пленными между Киевом и ОРДЛО.

"Я радуюсь каждый раз, когда возвращаем и наших военных, и героев, политзаключенных, и обычных граждан", - заявил он.

Коментар Володимира Зеленського з приводу звільнення українських громадян.

«Ми будемо боротися, доки кожен українець не повернеться додому», – Володимир Зеленський прокоментував сьогоднішнє звільнення українських громадян, які перебували в неволі на тимчасово окупованих територіях.

Опубліковано Офіс Президента України Четвер, 16 квітня 2020 р.

Он отметил, что часть украинцев, которые были на временно оккупированной территории Донецкой области, уже освободили, а в отношении освобождения граждан, находящихся в "ЛНР", еще "проводятся действия".

"Мы вернем всех в рамках и минских договоренностей, и в рамках договоренностей "нормандской четверки". Мы освобождаем всех. Мы будем бороться, пока каждый украинец не вернется домой", - заявил Зеленский.

Отметим, Москва позитивно оценивает обмен пленными на Донбассе и считает это шагом в направлении выполнения решений нормандского саммита.

РБК-Украина писало, что сегодня состоялся обмен пленными между Украиной и ОРДЛО.

Также у Зеленского заявили, что продолжаются переговоры об освобождении украинцев, которые находятся на территории оккупированного Крыма и в России.

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Новости Украины Владимир Зеленскийобмен пленными
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