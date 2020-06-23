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Украина и Венгрия проведут первое за семь лет заседание совместной комиссии

Новости » Политика     23.06.2020 - 12:45
Украина и Венгрия проведут первое за семь лет заседание совместной комиссии
Фото: Кулеба и Сийярто (facebook.com/szijjarto.peter.official)

Встреча состоится 25 июня в Киеве

В Киеве в четверг, 25 июня, состоится четвертое заседание совместной межправительственной украино-венгерской комиссии по вопросам экономического сотрудничества. Это будет первое заседание комиссии за почти семь лет.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел.

Заседание пройдет под председательством министров иностранных дел Украины и Венгрии Дмитрия Кулебы и Петера Сийярто.

"Ожидается, что стороны обсудят развитие торговли и инвестиций между Украиной и Венгрией, рассмотрят ряд совместных экономических и транспортных проектов, улучшение пограничной и трансграничной инфраструктуры, оживление сотрудничества в аграрной сфере, а также в сфере энергетики и охраны окружающей среды", - сообщили в МИД.

Отметим, между Украиной и Венгрией сохраняются непростые политические отношения. В частности, Венгрия продолжает блокировать вступление Украины в НАТО, требуя от украинского правительства решения вопроса языка и образования венгерского нацменьшинства.

Напомним, Кулеба и Сийярто договорились о возобновлении работы комиссии в январе 2020 года.

Также сообщалось, что Венгрия продолжает блокировать вступление Украины в НАТО, несмотря на новый статус украинской стороны.

Кроме этого РБК-Украина писало, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в июле может посетить Украину.

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Автор: Игорь Литвиненко

Теги Новости Украины ВенгриякомиссияДмитрий Кулеба
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