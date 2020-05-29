Украина рассчитывает на визит премьера Венгрии в июле

Фото: Виктор Орбан (facebook.com/orbanviktor)

Встреча лидеров Украины и Венгрии ожидается в ближайшие месяцы

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в ближайшие месяцы может посетить Украину. Украинская сторона рассчитывает на его приезд уже в июле.

Об этом по итогам пресс-конференции глав МИД в Будапеште сообщила в Facebook посол Украины в Венгрии Любовь Непоп.

По ее словам, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба передал венгерскому коллеге Петеру Сийярто приглашение Виктору Орбану от президента Владимира Зеленского.

"Надеемся, что он (визит, - ред.) состоится уже в июле", - добавила Непоп.

Кроме того, на Кулеба на пресс-конференции подчеркнул, что в отношениях Украины и Венгрии "пришло время перевернуть все страницы, которые нас разъединяют".

Напомним, сегодня глава МИД Украины Дмитрий Кулеба находится в Будапеште, в рамках визита стороны должны были обсудить решение двусторонних проблем, в том числе вопросы венгерского меньшинства.

На пресс-конференции по итогам года президентства Владимир Зеленский заявлял, что планирует подписать меморандум с венгерским премьер-министром Виктором Орбаном, в котором будет зафиксировано решение языкового конфликта.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Данила Крамаренко