Украина и Великобритания пересмотрят торговое соглашение после Brexit

Правительства Украины и Великобритании пересмотрят соглашение о торговле между странами после завершения процесса выхода Британии из Европейского союза (Brexit). Об этом в интервью Hromadske сообщила чрезвычайный и полномочный посол Украины в Великобритании Наталья Галибаренко.

По ее словам, Brexit может позитивно повлиять на торговое соглашение между Украиной и Британией, так как Великобритания будет пытаться диверсифицировать свои торговые отношения.

"Именно поэтому мы рассматриваем Brexit как окно возможностей для Украины. Сейчас на завершающей стадии находятся переговоры по заключению нового соглашения между Украиной и Великобританией, которая будет охватывать очень широкий круг вопросов - от свободной торговли к безопасности и обороны", - сказал Галибаренко.

Посол заявила, что в основе сделки будет лежать Соглашение об ассоциации Украина-ЕС. Однако значительную часть его обновят.

"Со следующего года мы, надеюсь, увидим существенный рост экспорта украинской продукции в Соединенное Королевство, особенно по тем направлениям, которые сегодня пользуются высоким спросом в рамках беспошлинных квот ЕС - мед, пшеница, кукуруза, соки, мясо птицы, солод и другие группы товаров", - рассказала посол.

Ранее РБК-Украина писало, что Украина и Британия начали консультации по новому базовому соглашению о сотрудничестве между странами. 14 января с участием замминистра иностранных дел Василия Боднара начались рабочие консультации по новому базовому соглашению о сотрудничестве между Украиной и Великобританией.

Напомним, 24 января ЕС и Великобритания подписали соглашение о выходе Великобритании из Европейского союза. Ратификация документа в Европейском парламенте запланирована на 29 января. Brexit запланирован на 31 января 2020 года.