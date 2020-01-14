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Украина и Британия начали переговоры о новом соглашении

Новости » Политика     14.01.2020 - 11:48
Украина и Британия начали переговоры о новом соглашении
Фото: консультации Украины и Британии (facebook.com/UkraineMFA)

Стороны готовят соглашение о политическом сотрудничестве после Brexit

Украина и Британия начали консультации по новому базовому соглашению о сотрудничестве между странами. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Министерства иностранных дел.

Сообщается, что 14 января с участием замминистра иностранных дел Василия Боднара начались рабочие консультации по новому базовому соглашению о сотрудничестве между Украиной и Великобританией.

Украина и Британия начали переговоры о новом соглашении

Напомним, ранее сообщалось, что Украина и Британия обсудили сотрудничество после Brexit. В частности, на переговорах стороны обсудили сроки подписания соглашения о политическом и торговом сотрудничестве. Как заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук, Киев ожидает подписание этих соглашений в ближайшее время.

Кроме того, на встрече поднимался вопрос упрощения визового режима для граждан Украины.

В декабре британский парламент одобрил сделку премьер-министра Бориса Джонсона и Европейского союза по Brexit. Согласно документу, выход Великобритании из ЕС должен состояться 31 января 2020 года. После этого Лондон и Брюссель войдут в переходной период, за который им необходимо подписать новое торговое соглашение.

Британия планирует заключить торговую сделку с ЕС с нулевым тарифом
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