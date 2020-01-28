Україна і Великобританія переглянуть торговельну угоду після Brexit

Уряду України і Великобританії переглянуть угода про торгівлю між країнами після завершення процесу виходу Британії з Європейського союзу (Brexit). Про це в інтерв'ю Hromadske повідомила надзвичайний і повноважний посол України у Великобританії Наталія Галибаренко.

За її словами, Brexit може позитивно вплинути на торговельну угоду між Україною і Британією, так як Великобританія буде намагатися диверсифікувати свої торговельні відносини.

"Саме тому ми розглядаємо Brexit як вікно можливостей для України. Зараз на завершальній стадії знаходяться переговори щодо укладення нової угоди між Україною і Великобританією, яка буде охоплювати дуже широке коло питань - від вільної торгівлі до безпеки та оборони", - сказав Галибаренко.

Посол заявила, що в основі угоди буде лежати Угода про асоціацію Україна-ЄС. Проте значну частину його оновлять.

"З наступного року ми, сподіваюся, побачимо істотне зростання експорту української продукції в Сполучене Королівство, особливо по тих напрямках, які сьогодні користуються високим попитом у рамках безмитних квот ЄС - мед, пшениця, кукурудза, соки, м'ясо птиці, солод і інші групи товарів", - розповіла посол.

Раніше РБК-Україна писало, що Україна і Великобританія розпочали консультації щодо нової базової угоди про співпрацю між країнами. 14 січня за участю заступника міністра закордонних справ Василя Боднара почалися робочі консультації щодо нової базової угоди про співробітництво між Україною та Великобританією.

Нагадаємо, 24 січня ЄС і велика Британія підписали угоду про вихід Великобританії з Європейського союзу. Ратифікація документа в Європейському парламенті заплановано на 29 січня. Brexit запланований на 31 січня 2020 року.